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Ankara'da İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapıldı

Ankara'da İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapıldı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, mikser aracıyla beton dökme sırasında elektrik tellerine temas eden pompa aksamı nedeniyle inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Ankara'da, mikser aracıyla beton dökme işlemi gerçekleştirdiği esnada pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akımı kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 20: 30 sıralarında Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki inşaat

sahasında çalışan 42 yaşındaki işçi Ali Arıkanoğlu, mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen ağır yaralı Arıkanoğlu, nakledildiği hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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