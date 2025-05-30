Ankara'da İnşaat Alanında Patlama: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da İnşaat Alanında Patlama: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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Çankaya'daki bir konut inşaatında meydana gelen patlama sonucu 41 yaşındaki işçi S.S. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da inşaat alanında meydana gelen patlama nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konut inşaatında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamadan dolayı 41 yaşındaki erkek işçi S.S. hayatını kaybetti. Patlama dolayısıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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