Ankara'da İnşaat Alanında Göçük: 1 İşçi Yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaat kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da inşaat alanında yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi, 1 işçi yaralandı.

Olay, Sincan'ın Fevzi Çakmak Mahallesi 950'nci cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçük sırasında 51 yaşındaki erkek işçi C.K., bel altından toprağa gömüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışma arkadaşları ve bölgede bulunan vatandaşların yardımıyla toprak altından kurtarılan işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
