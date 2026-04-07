Ankara'da iki sürücü trafikte yumruklu kavga etti: O anlar araç kamerasında

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, iki sürücü arasında çıkan kavga otomobil kamerasına yansıdı.

Olay, Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobil sürücüsü ile servis şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü araçtan inerek, servis sürücüsünün yanına gitti. Servisin kapısını açan otomobil sürücüsü servis şoförüne yumruk atmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga ayrılırken, o anlar bir otomobilde bulunan araç kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı