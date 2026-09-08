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Ankara’da iki otomobilin çarpıştığı kaza yangına neden oldu

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Ankara’da 2 aracın karıştığı kazada bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da 2 aracın karıştığı kazada bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan araçtan yayılan alevler ise bölgedeki otluk araziye sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sincan'ın Yenikent semtinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçların birinde yangın çıktı. Otomobilden yayılan alevler kısa sürede bölgedeki otluk araziye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Kazada yanan araç kullanılamaz hale gelirken diğer otomobilde ise hasar oluştu. Kazada ve yangında ise herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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