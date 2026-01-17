İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde konteyner yangını

Ankara'da İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde yer alan konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde yer alan İçişleri Bakanlığı yerleşkesindeki 3 konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. - ANKARA