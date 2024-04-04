Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara ili Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesi 3819 Cadde üzerinde 3 Nisan günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen yangın olayı ile ilgili mahallinde yapılan araştırmalar neticesinde yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E. isimli şüpheli ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ. Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yakalanmış olup, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimata istinaden gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA