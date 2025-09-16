Ankara'da Hırsızlık Suçlusu Bekçiler Tarafından Yakalandı

Ankara'da hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından 7 adet dosyası bulunan şahıs bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Karapürçek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından aranan G.B. isimli şahıs, bekçiler tarafından devriye sırasında yakalandı. G.B. isimli şahsın GBT sorgusu sırasında 7 farklı dosyadan toplam 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Bekçiler tarafından karakola götürülen şahıs, yapılan işlemlerin ardından İnfaz Büro Amirliğine sevk edildi. - ANKARA