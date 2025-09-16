Haberler

Ankara'da Hırsızlık Suçlusu Bekçiler Tarafından Yakalandı

Ankara'da Hırsızlık Suçlusu Bekçiler Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bekçiler, 7 hırsızlık suç dosyası bulunan G.B. isimli şahsı yakaladı. Şahsın toplam 32 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından 7 adet dosyası bulunan şahıs bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Karapürçek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından aranan G.B. isimli şahıs, bekçiler tarafından devriye sırasında yakalandı. G.B. isimli şahsın GBT sorgusu sırasında 7 farklı dosyadan toplam 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Bekçiler tarafından karakola götürülen şahıs, yapılan işlemlerin ardından İnfaz Büro Amirliğine sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararının ardından sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.