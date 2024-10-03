Ankara'da Hastanede Kavga: İki Grup Tekrar Karşılaştı

Ankara'da iki grup arasında çıkan kavga hastanede de devam etti

ANKARA - Ankara'da iki grup arasında meydana gelen kavgada yaralıların kaldırıldığı hastanede karşılaşan taraflar arasında tekrar kavga çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıdere ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada yaralanan kişiler, Kızılcahamam Devlet Hastanesine nakledildi. Hastaneye gelen tarafların birbirleri karşılaşması sonucu tekrar kavga çıktı. Yaşanan arbede polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.