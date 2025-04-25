Ankara'da Halk Otobüsü Yağmur Suyunu İçeri Aldı

Ankara'da otobüs yağmur suyunu içeri aldı, yolcular içeride şemsiye açtı

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde sefer yapan bir özel halk otobüsü, tavanından yağmur suyu alarak yolcuların ıslanmasına neden oldu.

İddiaya göre olay Ege Mahallesi - Beştepe güzergahında sefer gerçekleştiren 339-7 numaralı, 06 HO 1145 plakalı özel halk otobüsünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sefer yapan özel halk otobüsü tavanından yağmur suyu alarak yolcuların ıslanmasına neden oldu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs içerisinden akan suyun yolcuların üzerine damladığı ve bazı yolcuların ıslandığı kaydedildi.