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Ankara'da Hafriyat Kamyonu, Yaşlı Adamı Hayatından Etti

Ankara'da Hafriyat Kamyonu, Yaşlı Adamı Hayatından Etti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Veli Er, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Polatlı ilçesi Yenimahalle Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BOV 590 plakalı hafriyat kamyonu karşıdan karşıya geçen Veli Er'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 85 yaşındaki Veli Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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