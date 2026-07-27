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Sincan'da hafriyat kamyonu tıra çarptı: 1 yaralı

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Ankara’nın Sincan ilçesinde hafriyat kamyonu, tıra yandan çarptı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde hafriyat kamyonu, tıra yandan çarptı. Kazada haffiyat kamyonunun şoförü hafif yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Malıköy mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu Ali Ağa Caddesi'nden bağlantı yolu üzerinde ilerleyen 06 DC 6577 plakalı hafriyat kamyonu, Başkent OSB yolunda seyreden 06 EBG 560 plakalı tıra yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafriyat kamyonunun şoförü R.Ç. hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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