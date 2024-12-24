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Ankara'da Hafriyat Kamyonu 11 Araca Çarptı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir hafriyat kamyonu dik yokuştan kayarak park halindeki 11 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da 11 aracı biçen hafriyat kamyonunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da rampada kayan hafriyat kamyonu, park halindeki 11 araca çarparak devrilmişti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İnşaattan aldığı yükle dik yokuşu çıkmaya çalıştığı esnada kayan hafriyat kamyonu, park halindeki 11 araca çarparak yan yattı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da Hafriyat Kamyonu 11 Araca Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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