Ankara'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpışması: Motokurye hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkentte hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde bir hafif ticari araç ile Y.K.'nin (47) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motokurye Y.K. yola savrularak ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık çalışanlarının ilk yardım müdahalesinin ardından Sincan Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K. hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA