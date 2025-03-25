Ankara'da Gençler Arasında Kanlı Kavga
Altındağ'da husumet nedeniyle çıkan kavgada bir grup genç, bir arkadaşlarını döverken, darbe alan genç de intikam alarak karşı tarafı dövdü. Olay cep telefonuyla görüntülendi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde gençler birbirlerini öldüresiye dövdü.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Hüseyingazi semtinde aralarında husumet olan gençler bir genci öldüresiye dövdü. Olayın devamında ise darbedilen genç, arkadaşlarıyla birlikte kendisine saldıranlar arasında olduğu iddia edilen bir genci öldüresiye dövdü. Yaşanan kavga cep telefonu ile görüntülendi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa