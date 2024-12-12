Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde şüpheli 6 kişi ile birlikte 4 otel belirledi.

OTELLERİN TİCARİ FAALİYETLERİ SONLANDIRILDI

Teknik ve fiziki incelemelerin ardından icra edilen operasyonda aralarında otel müdürleri ve çalışanlarının yer aldığı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken bahse konu otellerin ise ticari faaliyetleri sonlandırıldı.

HER BİR KONAKLAMA İÇİN PARA ÖDEMİŞLER

Operasyon çerçevesinde fuhşa zorlandığı tespit edilen 20'yi aşkın mağdur kadın kurtarıldı. Mağdurların verdikleri ifadesinde, otel görevlilerine her bir konaklama için para verdiklerini söyledikleri öğrendi.