Ankara'da fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonları sonucu gözaltı kararı verilen 18 şüphelinden 12'si tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği "özel soruşturma ekipleri" oluşturdu. Etimesgut ve Sincan ilçelerinde günübirlik kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık ve yer temini yapıldığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonlar ile suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu. "Fuhşa Aracılık" suçundan 18 şahıs gözaltına alınırken, 12 şüpheli tutuklandı, 2 şahsa ise ev hapsi verildi. Ayrıca 50 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu. 29 mağdur kadın ise kurtarıldı. Çalışmalar kapsamında 136 farklı günübirlik ev 33 defa denetlenirken, kayıt dışı konaklamadan 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı