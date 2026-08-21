Haberler

Ankara'da fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da günübirlik evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı. 29 mağdur kadın kurtarıldı, kayıt dışı konaklamadan 4 milyon lirayı aşkın ceza kesildi.

Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonları sonucu gözaltı kararı verilen 18 şüphelinden 12'si tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği "özel soruşturma ekipleri" oluşturdu. Etimesgut ve Sincan ilçelerinde günübirlik kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık ve yer temini yapıldığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonlar ile suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu. "Fuhşa Aracılık" suçundan 18 şahıs gözaltına alınırken, 12 şüpheli tutuklandı, 2 şahsa ise ev hapsi verildi. Ayrıca 50 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu. 29 mağdur kadın ise kurtarıldı. Çalışmalar kapsamında 136 farklı günübirlik ev 33 defa denetlenirken, kayıt dışı konaklamadan 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Davası'nda Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir

İBB Davasında savunma yapan Aziz İhsan Aktaş "Sistemi" tek tek anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldinho, 46 yaşında futbola geri döndü

Futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem

Beşik gibi sallanan kıtada korkunç bir deprem daha

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı
Gece yarısı sıcak gelişme! Galatasaray'dan 60 milyon Euro istediler

Gece yarısı sıcak gelişme! Süper Lig devinden 60 milyon Euro istediler
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar