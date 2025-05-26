Ankara'da Fırtına: Minareye Yıldırım Düştü

Ankara'da Fırtına: Minareye Yıldırım Düştü
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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan fırtına, şiddetli rüzgarlar ve kum fırtınaları ile etkisini sürdürüyor. Fırtına sırasında bir caminin minaresine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkarken, itfaiye ekipleri müdahale için bölgeye sevk edildi.

Başkent'te fırtına: Bir minareye yıldırım düştü

ANKARA - Ankara'da öğlen saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Fırtına sırasında bir minareye yıldırım düştü.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde öğlen saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aniden çıkan şiddetli rüzgarların etkisiyle belirli yerlerde kum fırtınaları oluştu. Uzmanlar sokağa çıkarken dikkat edilmesi konusunda uyardı. Fırtına sebebiyle vatandaşların zor anlar yaşadığı ve bir elektrik direğinin sallandığı görüntülendi. Ayrıca fırtınada bir caminin minaresine yıldırım düştü. Minareden çıkan yangını söndürmek üzere itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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