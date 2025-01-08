Ankara'da haraç talebini kabul etmeyen fabrika sahibi ölümden döndü
Ankara'da haraç teklifini kabul etmeyen fabrika sahibine ateş etmek isteyen, ancak silahı tutukluk yapan şüpheli, ofisin camlarını kırıp, eşyaları dağıtarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan kereste fabrikasında M.O.A. ile iddiaya göre haraç talebini kabul etmeyen fabrika sahibi arasında tartışma çıktı.
TABANCAYI ÇIKARIP, TETİĞE BASTI
Tartışmanın büyümesi üzerine masada bulunan suyu fabrika sahibine atan M.O.A., daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bu esnada fabrika sahibi koltuğu eline alıp kalkan gibi kullanarak odadan çıktı. M.O.A., eşyaları dağıtıp, pencere camlarını kırarak, fabrikadan ayrıldı. Fabrika sahibi, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili şikayette bulundu. Görüntüde, şüphelinin fabrika sahibine ateş etmek istemesi, silahın tutukluk yapması yer aldı.
POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.