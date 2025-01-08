Ankara'da haraç talebini kabul etmeyen fabrika sahibi ölümden döndü

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan kereste fabrikasında M.O.A. ile iddiaya göre haraç talebini kabul etmeyen fabrika sahibi arasında tartışma çıktı.

TABANCAYI ÇIKARIP, TETİĞE BASTI

Tartışmanın büyümesi üzerine masada bulunan suyu fabrika sahibine atan M.O.A., daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu esnada fabrika sahibi koltuğu eline alıp kalkan gibi kullanarak odadan çıktı. M.O.A., eşyaları dağıtıp, pencere camlarını kırarak, fabrikadan ayrıldı. Fabrika sahibi, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili şikayette bulundu. Görüntüde, şüphelinin fabrika sahibine ateş etmek istemesi, silahın tutukluk yapması yer aldı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.