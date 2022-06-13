Ankara'da etkili olan yağış sonrası Sincan Cezaevi önü göle döndü Ankara'nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sincan Cezaevi önü göle döndü. Ankara'nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sincan Cezaevi önü göle döndü. Sincan ilçesinde ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sincan Cezaevi önü göle döndü. Göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yolu temizleme çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sincan Cezaevi Ankara Sincan Göle 3. Sayfa Haberler

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