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Ankara'da Etimesgut ve Çankaya'daki narkotik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'da Etimesgut ve Çankaya'daki narkotik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Etimesgut ve Çankaya'da düzenlediği narkotik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 4 farklı adresteki aramalarda 1062 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 110 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince iki ilçede icra edilen narkotik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda farklı türde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Etimesgut ve Çankaya'daki 4 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda bin 62 gram 'kubar' esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 110 gram kenevir tohumu, bir hassas terazi, 4 adet cep telefonu ve sim kart ve muhtelif iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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