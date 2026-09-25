Ankara'da Etimesgut ve Çankaya'daki narkotik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da Etimesgut ve Çankaya'daki narkotik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Etimesgut ve Çankaya'da düzenlediği narkotik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 4 farklı adresteki aramalarda 1062 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 110 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Ankara'da jandarma ekiplerince iki ilçede icra edilen narkotik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda farklı türde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Etimesgut ve Çankaya'daki 4 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda bin 62 gram 'kubar' esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 110 gram kenevir tohumu, bir hassas terazi, 4 adet cep telefonu ve sim kart ve muhtelif iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.