Elektrikli scooter sürücüsü, kapısı açılan taksiye çarptı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde elektrikli scooter kullanan bir sürücü, taksiden inen yolcunun açtığı kapıya çarptı. Çarpmanın ardından scooter sürücüsü kaldırıma savrulurken, kaldırımda bulunan bir yayaya çarparak hafif yaralandı. Olay anı trafikteki bir otomobilin kamera görüntülerine yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı