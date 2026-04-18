Elektrikli scooter sürücüsü, kapısı açılan taksiye çarptı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde elektrikli scooter kullanan bir sürücü, taksiden inen yolcunun açtığı kapıya çarptı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafikte seyir halinde olan elektrikli scooter sürücüsü, o sırada taksiden inen yolcunun kapıyı açması ile taksinin kapısına çarptı. Çarpmanın etkisi ile scooter sürücüsü kaldırıma savruldu. Savrulan scooter sürücüsü kaldırımda bulunan bir yayaya çarparken hafif şekilde yaralandı. O anlar ise trafikteki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı