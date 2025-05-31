Ankara'da Elektrik Tellerinden Kıvılcım Çıkışı Panik Yarattı
Yenimahalle ilçesinde arıza yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, çevredeki vatandaşlarda korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bir sokaktaki elektrik telinden çıkan kıvılcımlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak lambalarının bulunduğu yerde arıza yapan elektrik tellerinden bir anda kıvılcımlar çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa