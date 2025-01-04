Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı

Ankara'da EGO Şoförüne Silahlı Saldırı

Ankara'da EGO Şoförüne Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören'de bir vatandaş, tartıştığı EGO şoförünü silahla bacağından yaraladı. Olayın ardından saldırgan yakalandı. EGO Genel Müdürlüğü, çalışan güvenliğine vurgu yaparak saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otobüs hareket noktasında tartıştığı EGO şoförünü silahla bacağından yaraladı.

EGO Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında 252 numaralı hatta sefere çıkan bir EGO personeli, Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkiinde bir vatandaşla tartışma yaşadı. Tartışmada sinirlenen vatandaşın sürücü kabinine doğru saldırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Aynı şahıs saat 17.30 sularında Atapark Hareket Noktasına gelerek, sürücü personele silahlı saldırıda bulundu. Üç el ateş açılan olayda, bir mermi EGO şoförünün bacağına isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şoför, bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edilirken hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Olaya ilişkin polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs polik ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile yakalandı.

EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EGO Genel Müdürlüğü olarak, çalışanlarımızın can güvenliğinin bizim için öncelikli olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulamak isteriz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, adli makamlarla iş birliği içinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Saldırıda yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Arkasında bir not bırakarak canına kıydı
img

Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
img

Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren eylem nedeniyle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 6 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Akrep, İkizler, Koç, Yay burcu yorumu! 6 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.