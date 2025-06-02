Ankara'da EGO Şoförü ile Yolcu Arasında Tartışma

Ankara'da EGO Şoförü ile Yolcu Arasında Tartışma
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Elmadağ'da bir EGO otobüsünün 15 dakika gecikmesi üzerine vatandaştan gelen sözlü soruya sinirlenen şoförle yolcu arasında tartışma çıktı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ankara'da bir EGO şoförü otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaş ile tartışma yaşadı.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, EGO otobüsü gelmesi gereken durağı 15 dakika geç geldi. Vatandaşlar otobüsün neden geç geldiğini sorduğu sırada sinirlenen EGO şoförü bir yolcuyla kavga etti. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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