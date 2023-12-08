Üye Girişi
Haberler

Ankara'da EGO Otobüsü Kazasında Şoföre Hapis Cezası

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'da 2021 yılında meydana gelen EGO otobüsü kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Kazada şoföre 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verdi.

Ankara'da 2021 yılında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı EGO otobüsü kazasında şoföre 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolünün devamına hükmetti.

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Yıldırım Çiçek katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, bu celse dosyanın karara bağlanacağını söyleyerek, müştekilere söz verdi. Sanık Çiçek hakkında şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen müştekiler, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Beyanların ardından karar verilmek üzere duruşmaya ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çiçek'e 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verirken, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolün devamına hükmetti.

Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş yolundan Yenikent istikametine ilelerken kontrolden çıkarak korkuluklara çarpmış, yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken. 34 kişi yaralanmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sürücü Yıldırım Çiçek'in kanında sentetik bir uyarıcı olan "amfetamin" tespit edilmiş, araç içindeki kameradan da şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı belirlenmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Ulaşım Ceza Kaza Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title