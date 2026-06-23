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Başkentte EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Başkentte EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı
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Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı. Olay yerine pek çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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