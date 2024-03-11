Ankara'da halk otobüsü devrildi: 24 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü devrildi. Yaşanan kaza sonucunda 24 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Ankara Sincan'a bağlı Temelli Temelli Beyobası mevkiinde EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
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