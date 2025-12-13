Haberler

Eğlence mekanı kurşunlayan organize suç örgütüne operasyon: 5 tutuklu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanının kurşunlanması olayına karışan 'Ruhsuzlar' isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı. Olaydan sonra başlatılan çalışmalarda, suç örgütünün yöneticileri ve üyeleri tespit edildi.

Ankara'da bir eğlence mekanının kurşunlanması olayına ilişkin suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Barbaros Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanının 9 Aralık'ta kurşunlanması sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından kurşunlanma olayını gerçekleştiren şüphelilerin 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne mensup olduklarını ve haksız kazanç elde etme amacıyla olayı gerçekleştirdiklerini tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda; silahlı eylemin, organize suç örgütünün A.A. ve U.G. adlı yöneticileri ile E.A., M.İ. ve Y.D. adlı üyelerince gerçekleştirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, U.G., E.A., M.İ. ve Y.D. yakalandı.

Örgüt yöneticilerinden A.A. ise düzenlenen operasyonla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dubai'ye kaçmak üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan A.A. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. - ANKARA

