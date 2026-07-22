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Helikopter kazasına tanık olan Kıyak: "Pilot koltuğunda oturanın durumu iyiydi, öbürü kötüydü"

Helikopter kazasına tanık olan Kıyak: 'Pilot koltuğunda oturanın durumu iyiydi, öbürü kötüydü'
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Ankara Sincan'da eğitim uçuşu sırasında R44 tipi helikopter tarlaya düştü. Pilot emekli Albay Yasaözden Bakkal hayatını kaybetti, diğer yaralı hastaneye kaldırıldı. Görgü tanığı Nevzat Kıyak, helikopterin yavaş düştüğünü ve sert bir çarpma olmadığını söyledi.

Ankara'da eğitim helikopterinin tarlaya düşmesi sonrası yaralıların yardımına koşan Nevzat Kıyak, "Pilot koltuğunda oturanın durumu iyiydi, öbürü kötüydü. Helikopter çok yavaş düştü, sert bir şeye çarpmadı" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli bölgesinde eğitim uçuşu sırasında tarlaya düşerek kaza kırıma uğrayan R44 tipi eğitim helikopterinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan pilot emekli Albay Yasaözden Bakkal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaralıların yardımına koşan Nevzat Kıyak, helikopterin yere sert şekilde çarpmadığını, kontrollü sayılabilecek bir inişle tarlaya düştüğünü söyledi.

"Pilot koltuğunda oturanın durumu iyiydi, öbürü kötüydü"

Helikopter kazasının ardından ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını belirten Kıyak, "Helikopterin düştüğü anı gördüm. Koşarak giderken jandarmaya haber verdim. Pilot koltuğunda oturanın kemeri bağlıydı. Onu zor çözdüm, biraz mücadele ettim. Kurtardık, ayağa kalktı. O sırada kendisini oturtturdum. Oturdu, bana helikopteri işaret etti. Helikopterden 3 metre uzaktaydık. Kendisine 'Biri mi var?' dedim. Baktım bir kişi daha varmış, sıkışmıştı. Helikopteri kaldırdık, sonrasında onu da çıkardık. Ondan sonra ambulans ve jandarma geldi. Bir helikopter geldi ve yaralıları götürdüler. Pilot koltuğunda oturanın durumu iyiydi, öbürü kötüydü. Helikopter çok yavaş düştü, sert bir şeye çarpmadı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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