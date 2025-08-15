Ankara'da Eczaneye Otomobil Çarpması: Can Kaybı Yok

Ankara'da Eczaneye Otomobil Çarpması: Can Kaybı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araca ve eczaneye çarparak durdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, eczanede maddi hasar oluştu.

Ankara'da yaptığı kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil, eczaneye çarparak durabildi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aracının kontrolünü kaybeden sürücü, önce park halindeki başka bir otomobile, ardından bir eczaneye çarparak durabildi. Can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, eczanenin camları kırıldı ve duvarında hasar meydana geldi.

İnceleme başlatılan kaza nedeniyle bölge trafiğinde bir süre aksama yaşandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı

Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.