Ankara'da E-MTSK Sınavında Elektronik Kopya Düzeneği Yakalandı

Ankara'da E-MTSK (Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu) sınavına girerken yapılan üst aramasında, üzerinde elektronik kopya düzeneği bulunan şahıs yakalandı.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen E-MTSK sınavında meydana geldi. Sınava katılmak için idari binaya giden Ş.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, sol ayakkabı kısmında el dedektörünün uyarı vermesi üzerine yapılan üst aramasında, sol ayakkabısının içerisinde beyaz renkli elektronik cihaz, kemerinin altında düğme şeklinde kamera olduğu ve kulağının içerisinde mikro kulaklık olduğu tespit edildi. Şüpheli Ş.A., alınan ifadesinde sosyal medya üzerinden tanıştığı bir şahsın düzeneği hazırlayıp kendisine taktığını belirtti. Ş.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - ANKARA