Ankara'da Düğün Kavgası Kameralara Yansıdı

Ankara'da Düğün Kavgası Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara'da Düğün Kavgası Kameralara Yansıdı
Haber Videosu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olay yerine müdahale etti ve kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

Ankara'da düğünde çıkan kavga kameralara yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Elmadağ'da bir düğünde iki grup arasından bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğünde bulunan diğer vatandaşlar tarafından durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son bulurken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti! Kutlamalarda bulunan güncel taraftar sayısı açıklandı

Kutlamalarda Yenikapı'ya giriş yapan taraftar sayısı açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
Taraftar tepki göstermişti! Mudanya Belediyesi Fenerbahçe maçını yayınlamayacak

Taraftar tepki vermişti! O belediye Fenerbahçe maçını yayınlamayacak
Austria Wien dayanamadı! Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol

Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Emekli polis memuru, eski eşini tabancayla öldürüp intihara kalkıştı

Eski eşini başından vurdu, ekipleri görünce kendine sıktı
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı

20 ülke İsrail'in Gazze ablukasına karşı toplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.