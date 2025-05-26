Ankara'da Düğün Kavgası Kameralara Yansıdı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olay yerine müdahale etti ve kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.
Ankara'da düğünde çıkan kavga kameralara yansıdı
ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Elmadağ'da bir düğünde iki grup arasından bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğünde bulunan diğer vatandaşlar tarafından durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son bulurken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa