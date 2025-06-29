Ankara'da Domuz Sürüsü Şehir Merkezine İndi
Ayaş ilçesinde gece saatlerinde aç kalan domuzlar şehir merkezine inerek çöpleri karıştırdı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşlar tedirginliklerini dile getirdi.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde şehir merkezine inen domuz sürüsü çöpleri karıştırırken görüntülendi.
Ayaş ilçesinde gece saatlerinde aç kalan domuzlar şehir merkezine indi. Çöpleri karıştıran domuzlar ve yavruları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayda alan vatandaşlar ise "Önümüze de çıkabilirdi" diye tedirginliklerini dile getirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa