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Ankara'da Dolu ve Sel Felaketi: Polatlı'da Hayat Durdu

Ankara'da Dolu ve Sel Felaketi: Polatlı'da Hayat Durdu
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve ardından gelen sağanak, sel felaketine yol açtı. Birçok ev su altında kaldı, ulaşım aksadı ve çiftçiler büyük maddi kayıplar yaşadı.

Ankara'da dolu ve sağarak sonrası sel meydana geldi

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli dolu yağışı ve sağanak sonrası sel meydana geldi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız yağan dolu, ilçede hayatı felç etti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğleden sonra dolu ve ardından gelen sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı. Özellikle ilçe merkezinde bulunan evlerin bodrum katlarında ciddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Ankara-Eskişehir karayolunda su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı. Yoğun su basması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman tamamen durdu. İlçede bulunan iki alt geçitte sürücüler mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ASKİ, itfaiye ve polis ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İlçeye bağlı kırsal alanlarda bulunan çok sayıda arpa ve buğday tarlası da dolu ve sel sularından zarar gördü. Çiftçiler, hasat dönemine kısa bir süre kala meydana gelen afetin büyük maddi kayba yol açtığını ifade etti.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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