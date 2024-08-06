Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Doğalgaz Patlaması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Ankara'da bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çankaya ilçesi, Bürümcük Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 37 yaşındaki Kemal Altuğ'un yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Altuğ'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

"Bir yere bomba attılar sandım"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Tuncay Aydın, Altuğ'un intihar ettiğini ileri sürerek, "Bir patlama sesi duydum. Çok kuvvetli. Evdeki kişi doğalgazı açık bırakmış. İntihar etmiş diyorlar. Neden böyle bir şey yapmış onu bilemiyoruz. Ardından dumanlar yükselmeye başladı. İçerideki kişi çıkamamış orada. Önceden açmış gazı. Kendisi bizim müşterimizdi. İtfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürdüler. Ben ilk başta bir yere bomba attılar sandım. Camın çerçevesini kaldırıp fırlatmış patlama, o derece büyüktü" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankaya ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi

Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title