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Ankara'da Dairede Yangın Çıktı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında bir dairede yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve incemeler başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir dairede yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören Bağlum'da 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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