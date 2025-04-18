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Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan Narkokapan Ankara operasyonunda yakalandı şüpheli sayısının 635'e yükseldiğini açıkladı.

Narkokapan Ankara operasyonunda 626 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskında yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi.

NARKOKAPAN ANKARA OPERASYONUNDA YAKALANAN KİŞİ SAYISI 635

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan Ankara" operasyonuyla ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, gözaltı sayısının yükseldiğini belirtti. Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi." dedi.

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

İçişleri Bakanı Yerlikaya, önceki gün yaptığı açıklamada, Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun gerçekleştirildiğini söylemişti. Yerlikaya operasyon kapsamında 525 torbacının yakalandığını duyurmuştu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Narkokapan-Ankara operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı. Bugün sabah 05.00'da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik: Bu operasyonumuzun adı Narkokapan-Ankara.

OPERASYONUN HAZIRLIKLARI 6 AY SÜRDÜ

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, İnternet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"GİRDİĞİNİZ SOKAK, ÇIKMAZ SOKAKTIR"

Ve bu sabah düğmeye bastık. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA'mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Sonuç olarak; 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı gözaltına aldık. Operasyonumuz hala devam ediyor. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz! Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz??

Valimizi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Narkokapan-Ankara operasyonunu gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü, Teknik ve Operasyonel Destek Şube Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimize tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!"

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

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Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyonuz atalay:

tutuklama çare değil, cezalar caydırıcı değil . çare satıcıların ve birinci dereceden yakınlarının tüm mal varlığına el konuşmalı. mallar hazineye bunun alan memnun satan memnun.

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Sonuç.. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Eğer doğru ise bu kadar yakalanmalardan sonra dünya da tek bir uyuşturucu taciri kalmamıştır

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