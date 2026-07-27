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Çankaya'da cinsel eğlence operasyonu: 7 gözaltı

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği mekana yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği mekana yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren "Sixtiees Pub" isimli işletme hakkında yapılan ihbarlar, bilgi sahibi beyanları, açık kaynak araştırmaları ile işletmenin bir sosyal medya platformunda paylaştığı görüntülerin incelenmesi neticesinde cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 25 Temmuz Cumartesi günü işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, TCK'nın 226/2 ve 227/2 maddelerinde düzenlenen suçlara muhalefet suçundan bugün tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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