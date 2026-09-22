Ankara'da cinayet davasında tanık, Başak Gürkan Arslan'ın gırtlağının kesildiğini anlattı

Ankara'da boşanma aşamasındaki gelini Başak Gürkan Arslan'ı (46) bıçaklayarak öldüren Kudret Arslan (63) ile boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan'ın (45) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkemede dinlenen tanık A.A., "Kudret, Başak Hanım'ın gırtlağını kesti. Kan fışkırıyordu" dedi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Barış Arslan, Kudret Arslan ile maktule Başak Gürkan Arslan'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı bu celse tanık dinleneceğini bildirdi.

"Kudret, Başak Hanım'ın gırtlağını kesti. Kan fışkırıyordu"

Maktul Arslan'ın komşusu tanık A.A., "Ben bahçemde oturuyordum. "Baba yapma, baba yapma" diye bir ses geliyordu. Ben bahçe tarafına yöneldiğimde Barış Bey'in babası Kudret, Başak Hanım'ın gırtlağını kesti. Kan fışkırıyordu. Ben korktum, bahçenin dışına çıktım. Sucu vardı, siteye su getirmişti. Ona ambulansa haber vermesini söyledim. Barış, "Baba niye yaptın?" diye bağırıyordu. Çocuğu da kucağındaydı. Ben korktum çünkü kızı kesmişti, her yere kan fışkırıyordu. Kudret'e niye yaptığını sordum. Bana, "Mahalleniz bir pislikten kurtuldu" diye cevap verdi. Çocuk da "Dede, neden yaptın?" diye ağlıyordu" ifadelerinde bulundu.

Dinlenen diğer tanık Ö.D. ise, " Barış'la, Başak ikisi de benim yakın arkadaşım yıllardır ailecek beraber görüşürüz. Ayrılma muhabbetleri olduğu zaman biz Başak ile bir kafede oturuyorduk. Barış aradı tekrardan barışmak istediğini bir yuva kurmak istediğini söyledi ama Başak ayrılmak istiyordu. Son iki yıldır çok fazla tartışma yaşıyorlardı. Başak bu olaydan çok rahatsızdı" dedi.

Cumhuriyet savcısı katılma talebinde bulunan Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin katılma talebini reddedilmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

"Babamı ilk kez o durumda gördüm, bana da zarar verebileceğini düşündüm"

Söz verilmesi üzerine konuşan Barış Arslan, "Boşanma davası görülmekteydi. Bu aldatmadan dolayı gerçekleşen bir olaydır. Babam kendini kaybederek bu olayı gerçekleştirmiştir. Ben eşimi kurtarmak için kolundan çekmeye çalıştım. Babamı ilk kez o durumda gördüm, bana da zarar verebileceğini düşündüm" dedi.

Konuşan diğer sanık Kudret Arslan, "Bana hakaret ettiği için bu olay yaşandı, ben Başak'ı sevmiştim" dedi.

Beyanların ardından ara kararını veren mahkeme, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya gönderirken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sonraki duruşma 20 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı