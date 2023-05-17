Ankara'da çatılar ve camii minareleri uçtu: Fırtınada uçan koltuk cep telefonu kamerasında Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da çatılar ve camii minareleri uçtu: Fırtınada uçan koltuk cep telefonu kamerasında

ANKARA - Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sonrası çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve cami minareleri uçtu.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok bölgede evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve cami minareleri uçtu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.