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Gordion'da yangın çıkaran şüpheli suçüstü yakalandı

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Polatlı'daki Gordion Antik Kenti yakınlarında kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardığı iddia edilen alkollü şüpheli Y.E.G., jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Yaklaşık 250 dönümlük alan zarar görürken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gordion Antik Kenti çevresindeki sit alanında kuru otları çakmakla tutuşturarak yangın çıkardığı iddia edilen şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli bir şahsın Gordion Antik Kenti çevresindeki sit alanından başlayarak yaklaşık 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla yaktığı ve Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye devriye ekipleri sevk edildi. Y.E.G., Beylikköprü Mahallesi girişinde kuru otları yakarken ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli Y.E.G. gözaltına alındı. Yangının yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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