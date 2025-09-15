Ankara'da Boş Dükkanda Yangın Çıktı

Haberler

Çankaya'da meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yalnızca maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da boş bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çankaya ilçesi Beysukent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş olan bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

