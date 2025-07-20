Ankara'da Bisiklet Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da Bisiklet Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Beypazarı ilçesinde son dönemlerde artan bisiklet hırsızlıklarına karşı yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı bisikletler sahiplerine iade edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bisiklet hırsızlığı yapan 3 şahıs gözaltına alındı.

Beypazarı'nda son dönemde artan bisiklet hırsızlıklarına karşı Asayiş Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucu, farklı tarihlerde ve adreslerde çok sayıda bisiklet çalan 3 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin takibi sayesinde ele geçirilen çalıntı bisikletler, sahiplerine teslim edildi. Yetkililer, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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