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Ankara'da bir hakim evinin banyosunda asılı halde bulundu

Ankara'da bir hakim evinin banyosunda asılı halde bulundu
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Ankara'da yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, evinin banyosunda asılı halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler Bal'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, 15 Mart 2025 saat 16.20 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, için yapılan ihbar üzerine Alacaatlı Mahallesi'nde ikamet eden Bal'ın evine polis sevk edildi.

EVİNİN BANYOSUNDA ASILI HALDE BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Bal'ı evinin banyosunda asılı halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Bal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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