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Ankara'da Korsan Kitap Operasyonu: 1340 Kitap Ele Geçirildi

Ankara'da Korsan Kitap Operasyonu: 1340 Kitap Ele Geçirildi
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde korsan kitap üretildiği tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda 1340 kitap, 29 bin sayfa ve çok sayıda fotokopi makinesi ele geçirildi. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenlik için çalışmaların kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde korsan kitap üretimi yapıldığı tespit edilen bir adreste yapılan aramada bin 340 kitap ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Eylül Perşembe günü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde korsan kitap üretimi yapıldığı tespit edilen bir adreste İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen aramada; bin 340 adet kitap, 29 bin adet sayfa, 15 adet fotokopi makinesi, 14 adet fotokopi makinesine bağlı finisher ünitesi, 2 adet bilgisayar kasası, 2 bin adet cilt yapımında kullanılan plastik spiral ele geçirildi. "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" kapsamında 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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