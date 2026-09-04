Ankara'da Korsan Kitap Operasyonu: 1340 Kitap Ele Geçirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde korsan kitap üretimi yapıldığı tespit edilen bir adreste yapılan aramada bin 340 kitap ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Eylül Perşembe günü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde korsan kitap üretimi yapıldığı tespit edilen bir adreste İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen aramada; bin 340 adet kitap, 29 bin adet sayfa, 15 adet fotokopi makinesi, 14 adet fotokopi makinesine bağlı finisher ünitesi, 2 adet bilgisayar kasası, 2 bin adet cilt yapımında kullanılan plastik spiral ele geçirildi. "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" kapsamında 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı