Ankara'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ankara'da kalabalık grubun bir kişiye bıçakla saldırması sonucu meydana gelen olayda bir kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Akyurt ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kalabalık gurubun bir kişiye bilinmeyen bir nedenden dolayı saldırması sonucu A.C.C. aldığı bıçak darbesi nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.C.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi M.Ç.K. ise kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı