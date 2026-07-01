Haberler

Ankara'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kalabalık bir grubun bir kişiye bıçakla saldırması sonucu bir kişi yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da kalabalık grubun bir kişiye bıçakla saldırması sonucu meydana gelen olayda bir kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Akyurt ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kalabalık gurubun bir kişiye bilinmeyen bir nedenden dolayı saldırması sonucu A.C.C. aldığı bıçak darbesi nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.C.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi M.Ç.K. ise kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı'ya sahip çıktı: Çok severim, savcılar suçladı diye sırtımı dönmem

Firari isme, duruşmada sahip çıktı: Kendisini çok severim
Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım'ın büyük kızının evinde gerçekleşmiş

Kadın kuaförün ani ölümü işte o evde gerçekleşmiş
Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor

Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden