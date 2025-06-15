Ankara'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kişi arasındaki tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, Altındağ ilçesi Başka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan birisi tartıştığı şahsı bıçaklayıp darbederek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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