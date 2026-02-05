Haberler

Seyir halindeki beton mikserinden kopan tekerlek üç otomobile çarptı

Seyir halindeki beton mikserinden kopan tekerlek üç otomobile çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde hareket halindeki bir beton mikserinden kopan tekerlek, üç araca çarparak hasara yol açtı. Olayda kimse yaralanmazken, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ankara'da seyir halindeki beton mikserinden kopan tekerleğin çarptığı üç araçta hasar meydana geldi.

Olay, Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, özel bir inşaat firmasına ait olan 06 GD 7483 plakalı beton mikserinin arka tekerleği koparak önce 06 T 0182 plakalı taksi ve 06 DVE 421 plakalı otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen tekerlek, başka bir araca daha çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir kaza yaşanmaması sevindirirken, tekerleğin çarptığı otomobillerde hasar meydana geldi.

"Kamyonet hareket halindeyken tekeri kopmuş"

Olayla ilgili konuşan Davut Şeker, "Kamyonet hareket halindeyken tekeri kopmuş, fırlayarak üç araca vurmuş. Taksi ve iki arabaya çarpmış. Ardından da bir süre daha yuvarlandı. Çevredekiler daha büyük bir kazanın olmasını engelledi. Kimseye bir şey olmadı. Daha sonra polisler geldi ve incelemelerde bulundu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da

Yuvaya döndü! Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı

Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı