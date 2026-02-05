Seyir halindeki beton mikserinden kopan tekerlek üç otomobile çarptı

Ankara'da seyir halindeki beton mikserinden kopan tekerleğin çarptığı üç araçta hasar meydana geldi.

Olay, Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, özel bir inşaat firmasına ait olan 06 GD 7483 plakalı beton mikserinin arka tekerleği koparak önce 06 T 0182 plakalı taksi ve 06 DVE 421 plakalı otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen tekerlek, başka bir araca daha çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir kaza yaşanmaması sevindirirken, tekerleğin çarptığı otomobillerde hasar meydana geldi.

"Kamyonet hareket halindeyken tekeri kopmuş"

Olayla ilgili konuşan Davut Şeker, "Kamyonet hareket halindeyken tekeri kopmuş, fırlayarak üç araca vurmuş. Taksi ve iki arabaya çarpmış. Ardından da bir süre daha yuvarlandı. Çevredekiler daha büyük bir kazanın olmasını engelledi. Kimseye bir şey olmadı. Daha sonra polisler geldi ve incelemelerde bulundu" dedi. - ANKARA