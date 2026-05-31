Ankara'da emniyetten bayram sonrası hava destekli trafik denetimi

Ankara'da Kurban Bayramı tatili dönüşü tedbirleri kapsamında emniyetin sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Ankara'da Kurban Bayramı tatili dönüşü kapsamında trafik denetimlerine devam edildi. Kara yolundaki ekiplere havadan helikopterle destek sağlanırken, tespit edilen olumsuz durumlara anında müdahale edildi. Yollarda aşırı yoğunluk olduğu gözlemlenirken, denetimlere bayram tatili öncesinde başlandığı ve bitişinin sonrasındaki gününde de devam ettiği bildirildi.

Helikopterlerle 9 il denetlendi

Ülke genelinde havadan alınacak önlemlere ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, helikopter ile 9 ilin 108 saat, dron ile 81 ilin 5 bin 828 saat denetim ile toplamda 5 bin 936 saat hava araçları ile denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra Ankara Valiliği ise, il emniyet müdürlüğü tarafından alınan bayram tedbirleri kapsamında 21 bin 773 emniyet personeli, 1438 ekip, 1 helikopter ve 2 dron ile görev yapıldığını belirtti.

"Gideceğimiz yere geç gidelim ama güvenli gidelim"

Bayram dönüşünde vatandaşlara uyarıda bulunan Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser İskender Dolu, uykusuz ve yorgun araç kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle havadan yapılan helikopter ve dron destekli çalışmalarımız; bizim yerdeki trafik akışını izlemek, değerlendirmek, trafik kazalarında ekipleri sevk etmek, denetim esnasında cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, hatalı sollama gibi konularda yukarıdan alınan görüntülerle yerdeki ekiplerimize bilgi aktarıyoruz. Böylece denetimin daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Gayet güzel bir çalışma oluyor. Özellikle dönüş trafiğimizde, trafik yoğunluğunun artışından kaynaklı seyahat sürelerinin uzayacağı ve zaman zaman yoğunluk olacağı bölgelerimiz var. Burada sabırlı olalım, emniyet kemerimizi kullanalım ve bunu bir kültür haline getirelim. Hatalı sollama, uykusuz ve yorgun araç kullanma gibi hususlara dikkat edelim. Gideceğimiz yere geç gidelim ama güvenli gidelim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı