Haberler

Ankara'da emniyetten bayram sonrası hava destekli trafik denetimi

Ankara'da emniyetten bayram sonrası hava destekli trafik denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Kurban Bayramı tatili dönüşünde emniyet, helikopter ve dron destekli trafik denetimi yaptı. İçişleri Bakanı, 9 ilde 108 saat helikopter denetimi yapıldığını açıkladı. Yetkililer, güvenli seyahat için uyarılarda bulundu.

Ankara'da Kurban Bayramı tatili dönüşü tedbirleri kapsamında emniyetin sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Ankara'da Kurban Bayramı tatili dönüşü kapsamında trafik denetimlerine devam edildi. Kara yolundaki ekiplere havadan helikopterle destek sağlanırken, tespit edilen olumsuz durumlara anında müdahale edildi. Yollarda aşırı yoğunluk olduğu gözlemlenirken, denetimlere bayram tatili öncesinde başlandığı ve bitişinin sonrasındaki gününde de devam ettiği bildirildi.

Helikopterlerle 9 il denetlendi

Ülke genelinde havadan alınacak önlemlere ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, helikopter ile 9 ilin 108 saat, dron ile 81 ilin 5 bin 828 saat denetim ile toplamda 5 bin 936 saat hava araçları ile denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra Ankara Valiliği ise, il emniyet müdürlüğü tarafından alınan bayram tedbirleri kapsamında 21 bin 773 emniyet personeli, 1438 ekip, 1 helikopter ve 2 dron ile görev yapıldığını belirtti.

"Gideceğimiz yere geç gidelim ama güvenli gidelim"

Bayram dönüşünde vatandaşlara uyarıda bulunan Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser İskender Dolu, uykusuz ve yorgun araç kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle havadan yapılan helikopter ve dron destekli çalışmalarımız; bizim yerdeki trafik akışını izlemek, değerlendirmek, trafik kazalarında ekipleri sevk etmek, denetim esnasında cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, hatalı sollama gibi konularda yukarıdan alınan görüntülerle yerdeki ekiplerimize bilgi aktarıyoruz. Böylece denetimin daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Gayet güzel bir çalışma oluyor. Özellikle dönüş trafiğimizde, trafik yoğunluğunun artışından kaynaklı seyahat sürelerinin uzayacağı ve zaman zaman yoğunluk olacağı bölgelerimiz var. Burada sabırlı olalım, emniyet kemerimizi kullanalım ve bunu bir kültür haline getirelim. Hatalı sollama, uykusuz ve yorgun araç kullanma gibi hususlara dikkat edelim. Gideceğimiz yere geç gidelim ama güvenli gidelim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı

Aralarında ünlü isimler var: 221 eski CHP'li vekilden kurultay çağrısı
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş

Kahreden faciada çarpıcı detay! Sadece 20 dakika önce kontrol etmiş

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

Alex de Souza bombasını da patlattı!
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Doktorları dinlemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

Doktorları dinlemedi yine sahneye çıktı! Konseri tamamlayamadı

Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt